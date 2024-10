In provincia di Avellino è stata arrestata una suora, accusata di aver rubato oggetti sacri nelle chiese e di averli poi fusi in lingotti

Una suora 45enne di origine indonesiana è stata messa agli arresti domiciliari su richiesta della procura di Benevento perché accusata di aver rubato oggetti sacri ed ex voto (gioielli lasciati come ringraziamento dai fedeli) in alcune chiese in provincia di Avellino. Secondo l’accusa, la donna avrebbe rubato tra le altre cose una reliquia di San Nicola di Bari, incastonata in un medaglione.

Gli oggetti sarebbero stati nascosti nel suo appartamento nella curia vescovile di Ariano Irpino e in una casa di Roma, prima di essere fusi in lingotti. I carabinieri di Ariano Irpino sono riusciti a recuperare un lingotto in oro, sequestrato a un commerciante della provincia di Avellino. Dalle indagini è emerso che la suora avrebbe trasferito i soldi delle vendite su un conto estero a lei intestato.