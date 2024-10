Sabato mattina intorno alle 8:15 tre persone sono morte in incidente stradale avvenuto sulla strada statale che collega Palermo a Sciacca, in Sicilia, all’altezza dello svincolo per Giacalone. Sono rimasti feriti anche tre bambini, trasportati in gravi condizioni in ospedale. La strada statale è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi da parte delle forze dell’ordine che dovranno ricostruire le cause dell’incidente.