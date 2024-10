La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi sono i nuovi attacchi israeliani alle basi della missione UNIFIL dell’ONU nel sud del Libano con le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Biden e il comunicato congiunto di Francia, Italia e Spagna di condanna delle operazioni militari israeliane. Qualche giornale segue invece la vicenda degli accessi illegali ai dati bancari di politici e personaggi famosi, accomunandola al caso dei “dossieraggi” su cui indaga la procura di Perugia, il Giornale titola sulla detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione delle prime case, il Fatto e la Verità commentano l’audizione in parlamento dell’amministratore delegato di Stellantis Tavares, e Domani si occupa della costruzione dei centri per migranti in Albania.