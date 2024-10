Almeno 12 persone sono morte in Florida per il passaggio dell’uragano Milton

In Florida continuano i complicati soccorsi delle persone bloccate in edifici allagati o danneggiati dall’uragano Milton, che nella notte tra mercoledì e giovedì ha provocato la morte di almeno 12 persone e danni difficili da stimare. Cinque persone sono state trovate morte in una residenza per anziani della contea di St Lucie che è stata colpita da un tornado formato nella fascia più esterna dell’uragano. Tre persone sono morte nella contea di Volusia e la polizia di St. Petersburg ha confermato altri due decessi.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere e salvare almeno 340 persone, ha detto il governatore della Florida, Ron DeSantis. A Tampa un centinaio di persone sono state recuperate da una residenza sanitaria per anziani. La Guardia costiera ha salvato un uomo aggrappato a un pezzo di lamiera a circa 50 chilometri dalla costa, disperso dopo il naufragio della sua barca.

Molte altre persone sono state recuperate sui tetti grazie all’intervento degli elicotteri. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che le misure di prevenzione hanno fatto la differenza: decine di migliaia di persone che abitano in zone colpite dall’uragano si sono salvate perché hanno seguito le indicazioni delle autorità.

Inizialmente Milton era stato classificato di categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson usata per l’intensità degli uragani, ma poi è stato più volte riclassificato perché ha perso e riacquistato potenza man mano che si avvicinava alla Florida. Alla fine è arrivato sulle coste della Florida come uragano di categoria 3, e in seguito è stato riclassificato come di categoria 2, comunque molto potente.

Giovedì l’uragano si è infine spostato al largo della costa della Florida centro-orientale, allontanandosi dalle zone abitate. Continua a causare forti venti e piogge nella zona, ma ha gradualmente perso potenza.