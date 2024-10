Su tutte le prime pagine di oggi la notizia di apertura è l’attacco israeliano nel sud del Libano alle basi della missione UNIFIL dell’ONU, istituita nel 1978 per garantire il rispetto del confine fra Libano e Israele, che ha provocato due feriti fra i soldati indonesiani della missione a cui partecipano anche militari italiani; attacco che ha provocato, fra le altre, la reazione del ministro della Difesa Crosetto, che ha accusato Israele di crimini di guerra. Fanno eccezione Libero, il Riformista e il Tempo, che dedicano l’apertura alla vicenda degli accessi illegali ai dati bancari della presidente del Consiglio Meloni e di altri esponenti della maggioranza di governo da parte di un funzionario bancario poi licenziato, e Domani, che si occupa della tassazione in Italia nel 2024. I giornali sportivi commentano il pareggio fra Italia e Belgio in una partita della Nations League maschile di calcio.