È morto a 86 anni Ratan Tata, tra i più grandi imprenditori dell’India

Ratan Tata, tra gli imprenditori indiani più noti e influenti, è morto a Mumbai in India il 9 ottobre: aveva 86 anni. Nel corso della sua lunga carriera diede un contributo fondamentale all’espansione di Tata Group, uno dei gruppi industriali indiani più grandi e potenti, fondato nella seconda metà dell’Ottocento. Durante i suoi 21 anni alla guida della società, Tata rese l’azienda una grande multinazionale, acquisendo marchi britannici come Tetley Tea, Jaguar e Land Rover.

Come presidente e consigliere contribuì a far aumentare i ricavi dell’azienda di 50 volte con una forte espansione globale, pur mantenendo una forte influenza sul mercato indiano, dove i prodotti delle società controllate da Tata Group fanno parte della vita quotidiana di milioni di persone. Commentando la morte di Tata, il primo ministro indiano Narendra Modi ha detto di essere «profondamente rattristato» e ha definito Tata un «uomo d’affari visionario, un’anima piena di compassione e una persona straordinaria».

Nato a Mumbai il 28 dicembre 1937 in una famiglia molto ricca e conosciuta proprio grazie all’azienda, Tata studiò in alcune delle più prestigiose università degli Stati Uniti e iniziò a lavorare nella società nei primi anni Sessanta. Nel 1991 successe a J.R.D. Tata come presidente del gruppo, consolidando rapidamente il proprio controllo e avviando una massiccia espansione internazionale. Nonostante il successo, Tata mantenne sempre un’immagine riservata e modesta. Fu anche un filantropo e destinò buona parte delle proprie risorse finanziarie a iniziative educative e sanitarie sia in India sia all’estero, e sostenne startup di giovani imprenditori.