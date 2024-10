La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è la discussione politica sulle imposte sulla casa: dopo le dichiarazioni del ministro dell’Economia Giorgetti sulla rivalutazione catastale delle abitazioni che hanno usufruito del superbonus edilizio e sui controlli sulle “case fantasma”, ieri è intervenuta la presidente del Consiglio Meloni, che in un video pubblicato sui social ha detto che le tasse non aumenteranno. Avvenire si occupa invece del discorso al Parlamento europeo del primo ministro ungherese e presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea Orbán, il Fatto titola sul processo all’azienda Visibilia e alla ministra del Turismo Santanchè per truffa all’INPS, e Domani rivela accessi illegali a dati bancari di Meloni e altri esponenti della maggioranza di governo da parte di un ex funzionario di Banca Intesa.