L’Italia ha pareggiato 2-2 contro il Belgio nella terza partita di Nations League

La Nazionale italiana maschile di calcio ha pareggiato 2-2 nella terza partita della Nations League, il torneo per nazionali europee che da qualche anno ha sostituito la maggior parte delle partite amichevoli. L’Italia è in girone con Francia, Belgio e Israele e il torneo servirà anche per determinare le teste di serie nel sorteggio dei gironi per le qualificazioni ai Mondiali.

L’Italia ha cominciato molto bene la partita, segnando dopo un minuto il gol dell’1-0 con Andrea Cambiaso su passaggio di Federico Dimarco, dopo un’azione cominciata con un possesso palla difensivo e conclusa con un’ottima verticalizzazione. Al 24esimo minuto un’altra azione molto veloce e pregevole ha portato al 2-0 dell’Italia: lo ha segnato l’attaccante Mateo Retegui, ma è stato notevole soprattutto il passaggio fatto poco prima da Dimarco. Al 38esimo però la partita è cambiata, perché il centrocampista Lorenzo Pellegrini è stato espulso e sulla punizione generata da quel fallo il Belgio ha segnato il 2-1 con uno schema che ha portato al preciso tiro di Maxim De Cuyper.

Nel secondo tempo l’Italia, in dieci contro undici, ha giocato una partita quasi solo difensiva e ha subìto, al 63esimo, il gol del 2-2 di Leandro Trossard, che ha sorpreso la difesa dell’Italia su un calcio d’angolo; poi il risultato non è più cambiato. Dopo i deludenti Europei della scorsa estate, in cui era stata eliminata agli ottavi di finale, la Nazionale aveva cominciato molto bene la Nations League, vincendo le prime due partite contro Francia e Israele. Per questo è prima nel girone con 7 punti, davanti a Francia (6), Belgio (4) e Israele (0). Lunedì 14 ottobre giocherà contro Israele, a Udine.