L’Italia ha battuto 2-1 Israele nella Nations League di calcio maschile

La Nazionale italiana maschile di calcio ha battuto 2-1 Israele in una partita di Nations League, il torneo per nazionali europee che da qualche anno ha sostituito la maggior parte delle partite amichevoli. Per l’Italia è la seconda vittoria consecutiva in questa edizione di Nations League dopo quella contro la Francia di venerdì scorso. Prima della partita, giocata in Ungheria per via delle complicate condizioni di sicurezza in Israele, un gruppo di tifosi italiani si era girato di spalle mentre nello stadio suonava l’inno israeliano.

L’Italia ha giocato decisamente meglio di Israele, dominando per quasi tutta la partita: hanno segnato il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi (al settimo gol in 21 partite con la Nazionale) e il centravanti della Fiorentina Moise Kean. Israele ha avuto poche occasioni per segnare, riuscendoci soltanto al 90esimo dopo una situazione confusa nell’area dell’Italia.

Dopo le prime due partite della Nations League l’Italia è prima nel gruppo 2 della Lega A, quella riservata alle Nazionali più forti. Le prossime due partite si giocheranno a metà ottobre, contro il Belgio e di nuovo contro Israele.