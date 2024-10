Il calciatore Albert Gudmundsson è stato assolto in primo grado dall’accusa di violenza sessuale

Giovedì il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson è stato assolto in primo grado in un processo a Reykjavik, in Islanda. Gudmundsson era accusato da una donna di averla costretta ad avere rapporti sessuali con lui durante una serata in una discoteca della capitale islandese nell’estate del 2023, fatti riguardo a cui Gudmundsson si è sempre dichiarato innocente. Secondo la legge islandese Gudmundsson rischiava da 1 a 16 anni di carcere. L’accusa ha un mese di tempo per presentare un ricorso in appello.

La donna, di cui non si conosce l’identità, aveva presentato la denuncia ad agosto del 2023. Dopo le indagini preliminari durate fino a marzo del 2024 il caso era stato archiviato e poi riaperto a seguito di un ricorso presentato dalla donna. Al tempo dei fatti Gudmundsson giocava nel Genoa ed era stato acquistato quando le accuse erano già note dalla Fiorentina, con cui ha giocato diverse partite dall’inizio del processo a settembre.

