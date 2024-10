L’FBI ha arrestato un uomo afghano che avrebbe pianificato un attentato negli Stati Uniti per il giorno delle elezioni presidenziali

L’FBI, la polizia federale statunitense, ha arrestato un uomo afghano accusato della pianificazione di un attentato negli Stati Uniti nel giorno delle elezioni presidenziali, in programma per il 5 novembre. Il dipartimento di Giustizia statunitense ha detto che l’uomo si chiama Nasir Ahmad Tawhedi, ha 27 anni e vive negli Stati Uniti dal 2021, a Oklahoma City. Secondo gli investigatori l’uomo sarebbe stato ispirato dalla propaganda dell’ISIS e avrebbe cercato di procurarsi armi da fuoco e munizioni da utilizzare per commettere un attentato insieme a un complice, di cui non è stato fatto il nome. Sia Tawhedi che il presunto complice sono stati arrestati il 7 ottobre, mentre cercavano di comprare dei fucili d’assalto AK-47 da persone che in realtà erano agenti dell’FBI sotto copertura.