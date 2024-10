Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’audizione del ministro dell’Economia Giorgetti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, in cui ha illustrato il piano strutturale di bilancio per il periodo dal 2025 al 2029, e il voto in Parlamento per l’elezione di un nuovo giudice della Corte costituzionale a cui non hanno partecipato i membri dell’opposizione, vanificando l’intenzione della maggioranza di eleggere il consigliere giuridico della presidente del Consiglio Francesco Saverio Marini. Il Fatto continua a occuparsi della modifica delle norme sulle intercettazioni nelle inchieste giudiziarie, la Verità della commissione parlamentare sul Covid, e il Dubbio titola sulla condanna dei pubblici ministeri del processo sulla presunta tangente pagata da ENI alla Nigeria.