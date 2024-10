Un tribunale russo ha ordinato l’arresto della giornalista del Tg1 Stefania Battistini e dell’operatore Simone Traini

Il tribunale russo di Kursk ha ordinato l’arresto della giornalista del Tg1 Stefania Battistini e dell’operatore Simone Traini che lo scorso agosto avevano girato un servizio giornalistico al seguito dell’esercito ucraino nella città russa di Sudzha, nella regione di Kursk, dove era in corso un’incursione ucraina. Battistini e Traini erano stati i primi giornalisti internazionali a seguire i soldati ucraini oltre il confine in territorio russo per documentare la presa della città di Sudzha.

Battistini e Traini sono accusati di aver oltrepassato il confine dello stato russo. «Saranno posti in custodia il giorno in cui verranno arrestati in territorio russo o estradati in Russia, prima di un eventuale processo», dice una nota del tribunale. La RAI aveva fatto tornare Battistini e Traini in Italia in agosto dopo le proteste e le minacce di arresto del ministero degli Esteri russo.