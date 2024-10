È morto l’ex calciatore Johan Neeskens, compagno di squadra di Cruijff nell’Ajax, nel Barcellona e nell’Olanda

È morto a 73 anni l’ex calciatore e allenatore Johan Neeskens, noto soprattutto per aver giocato durante gli anni Settanta nell’Ajax, nel Barcellona e nella Nazionale olandese. Neeskens giocava come centrocampista assieme a Johan Cruijff, considerato uno dei calciatori più forti e rivoluzionari di sempre. Cruijff e Neeskens hanno giocato in squadre importantissime per l’evoluzione del calcio, in particolare l’Ajax che vinse tre Coppe dei Campioni consecutive tra il 1971 e il 1973 e l’Olanda che arrivò seconda ai Mondiali nel 1974, con Rinus Michels come allenatore.

Furono le squadre che introdussero il cosiddetto calcio totale, un modo di giocare all’epoca nuovo e spettacolare, basato su una definizione meno fissa dei ruoli in campo, sulla corsa, sul pressing e sul gioco d’attacco, che in futuro avrebbe influenzato alcune delle migliori squadre della storia come il Milan allenato da Arrigo Sacchi e il Barcellona allenato da Pep Guardiola. Giocando a centrocampo, Neeskens fu uno dei principali interpreti di quel calcio: giocò tantissime partite assieme a Cruijff, formando una coppia di centrocampo ritenuta tra le più forti di tutti i tempi.

Neskeens è morto domenica 6 ottobre, la notizia è stata diffusa lunedì 7. La Federazione calcistica nederlandese (KNVB) ha detto che stava lavorando al programma World Coaches in Algeria, dove si è sentito male. Quando smise di giocare lavorò soprattutto come vice allenatore, per esempio di Guus Hiddink e di Frank Rijkaard nell’Olanda tra il 1996 e il 2000. Ebbe lo stesso ruolo, sempre con Rijkaard, al Barcellona tra il 2006 e il 2008 e al Galatasaray tra il 2009 e il 2010.