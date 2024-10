Molti giornali di oggi dedicano l’apertura al primo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele e alla situazione del conflitto in Medio Oriente, con le azioni militari israeliane a Gaza e in Libano e la preoccupazione per un coinvolgimento maggiore dell’Iran. Qualche giornale titola invece sul raduno della Lega a Pontida, a cui hanno partecipato leader di estrema destra europei come l’ungherese Orbán e l’olandese Wilders, il Sole 24 Ore ha un’inchiesta sulle calamità naturali in Italia, il Messaggero intervista il ministro dell’Interno Piantedosi, e i giornali sportivi commentano i risultati di ieri della Serie A maschile di calcio.