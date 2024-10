La società di distribuzione di gas Italgas ha acquisito la sua principale concorrente, 2i Rete Gas, per oltre 5 miliardi di euro

Questa settimana la società di distribuzione di gas Italgas ha raggiunto un accordo per acquisire 2i Rete gas, un’altra società di distribuzione, sua concorrente, per 5,2 miliardi di euro, di cui 3,2 sono serviti a ripagare il debito contratto da quest’ultima. Nel comunicato con cui è stato annunciato l’accordo l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, ha detto che grazie a questa operazione la sua azienda diventerà «il primo operatore europeo nel settore della distribuzione del gas».

L’acquisizione è tuttora in corso e dovrebbe essere ufficialmente completata nel settembre del 2025. Tuttavia, date le dimensioni delle due aziende coinvolte, gli investitori dovranno prima ottenere l’approvazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che deve assicurarsi che l’operazione non crei problemi di concorrenza. Al momento Italgas serve quasi 2mila comuni fra Italia e Grecia mentre 2i Rete gas, che ha 4,9 milioni di clienti, circa 2.200 solo in Italia.