Ci sono stati ritardi sulla linea ferroviaria ad alta velocità fra Roma e Firenze

Sabato pomeriggio un treno della compagnia Italo è rimasto bloccato sui binari dell’alta velocità della linea tra Roma e Firenze, all’altezza di Orte, causando consistenti ritardi per molti altri treni sulla linea. Le cause del blocco non sono ancora state accertate: RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha parlato genericamente di un «inconveniente tecnico», e ha scritto sul suo sito che il blocco ha causato ritardi fino a 60 minuti e alcune cancellazioni. A partire dalle 21 la circolazione è ritornata gradualmente alla normalità.

