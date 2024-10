Celebripost

Nella raccolta di persone fotografate questa settimana hanno trovato un certo spazio presidenti, primi ministri e famiglie reali: dal presidente dell’Argentina Xavier Milei a quello cinese Xi Jinping, passando per il primo ministro canadese Justin Trudeau e la nuova presidente del Messico Claudia Sheinbaum; e poi il principe Harry in Africa, il principe William insieme a David Beckham e la principessa Teodora di Grecia nel giorno del suo matrimonio. La settimana della moda di Parigi si è conclusa il primo ottobre, in tempo per tenere da parte qualche foto dalle passerelle, come quella in cui la modella Gigi Hadid sfila con un abito fatto di nastro adesivo per pacchi. Infine cantanti e attori: Tom DeLonge dei Blink-182 al lancio cerimoniale di una partita di baseball; Juliette Binoche, Natalie Portman, Maria Sharapova e Greta Gerwig, tutte insieme, e poi ancora Zendaya, Rooney Mara e Joaquin Phoenix, tra gli altri.