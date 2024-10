Subramaniam Iswaran, ex ministro dei Trasporti di Singapore, è stato condannato per corruzione

Subramaniam Iswaran, ex ministro dei Trasporti di Singapore noto come S. Iswaran, è stato condannato a un anno di carcere nell’ambito di un processo per corruzione. Iswaran, che ha 62 anni, si è dichiarato colpevole di aver accettato tangenti per il valore dell’equivalente di circa 260mila euro da parte del miliardario Ong Beng Seng, mentre era in carica. Iswaran, che era stato arrestato nel luglio dell’anno scorso, ha ammesso tra le altre cose di aver ricevuto in maniera indebita anche biglietti per concerti, partite di calcio e per il Gran Premio di Formula 1 di Singapore, di cui Ong possiede i diritti.

