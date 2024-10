Oggi le scuole saranno chiuse in molti comuni delle province di Pisa, Livorno e Grosseto, per l’allerta dovuta alle forti piogge

Per la giornata di giovedì la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in diverse zone della Toscana per rischio idrogeologico, cioè la possibilità che le piogge causino frane, crolli o colate di fango (è il secondo livello più alto di allerta, dopo quella rossa). Per questo motivo diversi comuni della regione hanno ordinato la chiusura delle scuole.

I comuni sono tutti nelle province di Pisa, Livorno e Grosseto: in provincia di Grosseto rimarranno chiuse le scuole di Grosseto, Capalbio, Manciano, Orbetello, Sorano, Follonica, Gavorrano, Pitigliano, Scarlino, Massa Marittima e Gavorrano; in provincia di Pisa le scuole di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Montescudaio, Guardistallo e Casale Marittimo; in provincia di Livorno le scuole di Livorno, Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Collesalvetti, Portoferraio, Campo nell’Elba, Porto Azzurro e Marciana Marina.