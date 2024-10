La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alle notizie provenienti dal Medio Oriente: l’attesa per la reazione israeliana all’intenso lancio di missili sul suo territorio da parte dell’Iran e i combattimenti in Libano fra Hezbollah e Israele nei quali ieri sono morti otto soldati israeliani. Repubblica e il Giornale aprono invece sul guasto alla rete elettrica che ha bloccato per due ore la circolazione dei treni nelle stazioni di Roma Termini e Tiburtina, con gravi ripercussioni sulle ferrovie di tutta Italia, Libero titola sui dati diffusi da un sindacato sull’occupazione e la produzione dell’azienda Stellantis, e i giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con le vittorie di Juventus e Atalanta e la sconfitta del Bologna.