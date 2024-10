È stato arrestato Franco Alfieri, presidente della provincia di Salerno, accusato di corruzione

Giovedì mattina è stato arrestato il politico del Partito Democratico Franco Alfieri, dal 2022 presidente della provincia di Salerno, in Campania, e dal 2019 sindaco di Capaccio Paestum. Alfieri è indagato in un’inchiesta avviata lo scorso gennaio in cui è accusato di corruzione e turbata libertà degli incanti (reato che consiste nel forzare l’assegnazione dei bandi pubblici a un’azienda piuttosto che a un’altra). L’inchiesta riguarda l’assegnazione di un bando per «adeguamento, ampliamento ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale» e per i «lavori di adeguamento e riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale» del comune di Capaccio Paestum, vinto dalla società Dervit Spa, che secondo la procura Alfieri avrebbe favorito.