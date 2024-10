Il tennista Jannik Sinner giocherà contro Carlos Alcaraz la finale del torneo ATP 500 di Pechino

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto 2 set a 0 (6-3, 7-6) il cinese Yunchaokete Bu nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino: mercoledì 2 ottobre alle 11 di mattina italiane giocherà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz la finale del torneo (la categoria 500 è la terza per importanza dopo gli Slam e i Masters 1000). Per Sinner, 23 anni, sarà la 21esima finale in carriera: finora ha vinto 16 titoli, di cui sei quest’anno su sei finali giocate. In semifinale a Pechino Alcaraz, 21 anni, ha battuto il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-3.

È una finale molto attesa, perché tutte le volte in cui Sinner e Alcaraz si sono affrontati hanno giocato partite spettacolari ed equilibrate e soprattutto perché sono considerati i due migliori tennisti della loro generazione: in questa stagione sono stati i migliori di tutti, dividendosi i quattro tornei del Grande Slam (Sinner ha vinto Australian Open e US Open, Alcaraz Wimbledon e Roland Garros). Dopo questo torneo saranno rispettivamente il numero 1 e il numero 2 del ranking mondiale maschile. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

Quella di mercoledì mattina sarà la decima partita tra Sinner e Alcaraz da quando sono professionisti. Finora ne ha vinte 4 Sinner e 5 Alcaraz, comprese le ultime due (la semifinale del torneo di Indian Wells di quest’anno e quella del Roland Garros). L’ultima vittoria di Sinner era stata proprio nel torneo di Pechino, lo scorso anno in semifinale. Sarà invece solo la seconda finale tra i due: la prima fu nel torneo di Umago del 2022, sulla terra rossa, e vinse Sinner. Nel 2024 Sinner ha perso solamente 5 delle 60 partite giocate, due delle quali appunto contro Alcaraz.