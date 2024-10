Almeno 10 persone sono morte nello schianto di un autobus a Bangkok, in Thailandia

Martedì a Bangkok, la capitale della Thailandia, un autobus con a bordo decine di persone tra studenti e insegnanti si è schiantato e ha preso fuoco a causa dello scoppio di uno pneumatico: i media thailandesi scrivono che almeno 10 studenti sono morti, e che 22 alunni e tre insegnanti risultano dispersi. Il ministro dei Trasporti thailandese Suriyahe Juangroongruangkit ha detto che l’autobus era alimentato a metano, e che il serbatoio ha preso fuoco per via dell’impatto. Non è chiaro quante persone si trovassero a bordo dell’autobus: Juangroongruangkit ha detto che secondo i primi resoconti erano 44, di cui 38 studenti e 6 insegnanti. L’autobus era partito da Uthai Othani, una città che si trova a circa 200 chilometri a nordovest di Bangkok, ed era diretto a Ayutthaya, l’antica capitale del paese, dove studenti e insegnanti stavano andando per una gita scolastica.