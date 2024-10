Una palazzina è crollata a causa della perforazione di una condotta del gas a Gallio, in provincia di Vicenza

Nel pomeriggio di martedì a Gallio, in provincia di Vicenza, una palazzina di tre piani è crollata a causa di un incendio a sua volta provocato dalla perforazione di una condotta del gas. Secondo le prime ricostruzioni dei giornali la condotta sarebbe stata tranciata da alcuni operai al lavoro per posare dei cavi. L’incendio si è diffuso lungo una strada e ha causato il crollo parziale della palazzina. Un uomo che si presume si trovasse al suo interno non è ancora stato trovato. Trenta vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni per spegnere l’incendio. I tecnici della società Italgas invece sono intervenuti per bloccare la fuoriuscita di gas.