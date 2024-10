La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è l’inizio dell’invasione israeliana nel sud del Libano, dopo giorni di attacchi contro Hezbollah, con un’operazione definita “limitata” dall’esercito israeliano per distruggere infrastrutture militari di Hezbollah nel paese. L’altra notizia che prende molto spazio sulle prime pagine è l’inchiesta sul tifo organizzato delle squadre di calcio di Inter e Milan per la quale sono state arrestate 18 persone con l’accusa di associazione a delinquere per aver preso il controllo delle attività economiche legate allo stadio. Il Sole 24 Ore e Libero si occupano della giornata difficile in Borsa per l’azienda Stellantis per la revisione al ribasso delle stime sui suoi risultati economici, il Giornale titola sull’estensione del “concordato preventivo” che lo renderà di fatto un nuovo condono fiscale, e la Verità titola sulle reazioni in Italia al risultato delle elezioni di domenica in Austria.