L’ex segretario del Partito Democratico Enrico Letta si dimetterà da deputato

L’ex segretario del Partito Democratico ed ex presidente del Consiglio Enrico Letta ha annunciato che si dimetterà da deputato il 20 novembre, quando assumerà l’incarico di preside della Scuola di Politica, Economia e Affari globali dell’Università IE, una prestigiosa università privata a Madrid.

Letta era stato eletto alla Camera dei deputati per l’ultima volta alle elezioni di settembre 2022: era già stato parlamentare dal 2001 al 2015 ed era stato ministro in vari governi. Gli succederà Rosanna Filippin, che è stata senatrice del PD nella legislatura dal 2013 al 2018. Letta manterrà la presidenza dell’Istituto Jacques Delors, un think tank.