Nel sudest degli Stati Uniti sono morte più di 100 persone a causa della tempesta Helene

Da quando è arrivata sulla terraferma giovedì sera la tempesta tropicale Helene ha causato almeno 116 morti in cinque diversi stati del sudest degli Stati Uniti: Virginia, Tennessee, Florida, Georgia, South Carolina e North Carolina. 30 dei morti sono stati registrati nella sola contea di Buncombe, in North Carolina, che include Asheville, una città di circa 100mila abitanti isolata da sabato a causa di frane e allagamenti. Domenica i servizi di emergenza hanno paracadutato scorte di cibo, acqua e medicine sulla città. Le case di oltre due milioni di persone continuano a essere senza elettricità.

Quando è arrivata in Florida, la tempesta Helene era classificata come un uragano di categoria 4, il secondo gradino più alto della scala di Saffir-Simpson usata per misurare l’intensità degli uragani. Ha poi rapidamente perso intensità, ma nei giorni successivi ha comunque causato piogge eccezionali su una vasta area degli Stati Uniti.