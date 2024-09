La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura al conflitto in Medio Oriente, con gli attacchi israeliani in Libano che continuano mentre ieri sono stati colpiti anche degli obiettivi controllati dagli Houthi in Yemen; qualche giornale associa a queste notizie le preoccupazioni per episodi di antisemitismo che si sono verificati in Italia negli ultimi giorni. Il Messaggero si occupa invece in apertura delle elezioni in Austria, con la vittoria del Partito della Libertà, di estrema destra, il Giornale intervista il ministro della Giustizia Nordio sul caso dei “dossieraggi” su cui sta indagando la procura di Perugia, la Verità critica la proposta di referendum per ridurre i tempi per ottenere la cittadinanza italiana, e i giornali sportivi commentano i risultati della domenica calcistica di Serie A, con la vittoria del Napoli che torna in testa alla classifica.