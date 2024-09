Almeno 10 persone sono state uccise in Somalia nell’esplosione di due bombe

Sabato in Somalia due esplosioni provocate da bombe hanno ucciso almeno sei persone e ne hanno ferite almeno 10: gli attacchi non sono stati rivendicati ma sono avvenuti in zone in cui è attivo il gruppo terroristico islamista al Shabaab, che da anni compie attacchi terroristici in Somalia e in tutta la zona del Corno d’Africa con l’obiettivo di rovesciare i governi locali e imporre una rigida interpretazione della legge islamica.

La prima esplosione è avvenuta a Mogadiscio, la capitale della Somalia: un’automobile carica di esplosivo parcheggiata di fronte al principale teatro della città, a circa un chilometro dalla sede della presidenza del paese, è esplosa uccidendo cinque persone e ferendone sette. La seconda bomba è esplosa in un mercato di bestiame a Jowhar, circa 90 chilometri a nord di Mogadiscio, e ha ucciso una persona e ne ha ferite almeno altre tre.