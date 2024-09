Oltre 100 persone sono morte in Nepal per inondazioni e frane causate da forti piogge

In Nepal, in Asia meridionale, oltre 100 persone sono morte per una serie di inondazioni e frane provocate dalle forti piogge che hanno interessato la zona tra venerdì e sabato. Ci sono anche almeno 64 persone disperse: le ricerche e operazioni di soccorso sono ancora in corso e il numero dei morti e dei dispersi potrebbe aumentare.

È stata colpita soprattutto la capitale del paese, Katmandu, dove sono morte almeno 37 persone e in cui vari quartieri si sono completamente allagati. Le alluvioni hanno inoltre bloccato tre autostrade che collegano la città all’esterno, isolandola. In quella zona, secondo la stampa locale, si sono verificate le piogge più intense dal 1970. Nelle operazioni di soccorso è stato impiegato anche l’esercito e in alcuni casi le persone sono state soccorse in elicottero dopo essersi rifugiate sui tetti di case allagate.