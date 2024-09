La maggior parte delle prime pagine dei giornali di oggi si occupa della situazione in Libano con articoli sull’uccisione di Hassan Nasrallah e sui bombardamenti israeliani a Beirut. Per quanto riguarda la politica italiana, la notizia sui giornali è la decisione di Italia Viva di non sostenere il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, alle elezioni regionali in Liguria. Sui giornali sportivi, ma anche su molti degli altri giornali, c’è la decisione dell’Agenzia mondiale antidoping di fare ricorso contro la sentenza che aveva stabilito l’innocenza di Jannik Sinner in un procedimento per doping. Molto celebrati anche la vittoria della Juve contro il Genoa e il gol di Lautaro Martinez nella partita Inter-Udinese.