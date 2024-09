Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’intenso bombardamento israeliano su Beirut, con l’obiettivo di colpire la sede centrale di Hezbollah e il suo leader Nasrallah, e del discorso del primo ministro israeliano Netanyahu all’assemblea generale delle Nazioni Unite. Il Giornale titola invece sul Piano strutturale di bilancio presentato ieri in Consiglio dei ministri dal ministro dell’Economia Giorgetti, la Verità critica la magistratura per le decisioni contrarie ai respingimenti degli immigrati irregolari, Libero e il Tempo seguono il caso “dossieraggi” su cui indaga la procura di Perugia, e Domani e il Secolo XIX aprono sulle divisioni fra le opposizioni che dopo l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione della RAI hanno riguardato anche le elezioni regionali in Liguria.