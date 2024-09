Fra le notizie principali in apertura sui giornali di oggi ci sono la guerra in Libano, con il rifiuto da parte di Israele di un cessate il fuoco proposto da Stati Uniti e Francia, la fornitura di nuove armi dagli Stati Uniti all’Ucraina, e l’elezione dei quattro membri del consiglio di amministrazione della RAI di nomina parlamentare con la divisione fra i partiti di opposizione: Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno votato eleggendo un proprio candidato mentre Partito Democratico, Azione e Italia Viva non hanno partecipato al voto. Il Fatto critica le norme sulla giustizia promosse dal ministro Nordio, la Verità si occupa della commissione parlamentare sul Covid, e Avvenire e l’Osservatore Romano seguono il viaggio di Papa Francesco in Lussemburgo.