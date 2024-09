Celebripost

Dopo la settimana della moda di Milano è iniziata anche quella di Parigi e diverse persone famose presenti in questa gallery sono state fotografate proprio lì: la modella Bella Hadid, tornata sulle passerelle dopo due anni, ha sfilato in smoking per Saint Laurent; Cara Delevingne, Eva Longoria, Andie MacDowell, Alia Bhatt, Kendall Jenner erano tutte alla sfilata organizzata da L’Oréal e non poteva mancare la direttrice di Vogue America Anna Wintour, in questo caso insieme a Sienna Miller. Poi Matt Damon, Joe Biden e il principe Harry a una delle iniziative della Clinton Foundation; presidenti e primi ministri in giro per il mondo e per finire: Domenico Dolce e Stefano Gabbana che fanno insieme il baciamano a Madonna, nascosta dietro un velo di pizzo nero.