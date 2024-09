I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse, ma la maggior parte titola sui bombardamenti israeliani sul Libano e sulle preoccupazioni per l’intervento militare di terra israeliano nel paese e la possibile estensione del conflitto. Il Manifesto apre invece sui disegni di legge sulla sicurezza, in discussione in parlamento, e sulla scuola, approvato ieri definitivamente, il Giornale segue l’inchiesta della procura di Perugia sul “dossieraggio”, gli accessi non autorizzati alle banche dati della Direzione nazionale antimafia da parte del finanziere Striano, il Fatto critica le multe per i giornalisti che pubblicano le ordinanze giudiziarie, la Verità si occupa dell’eredità Agnelli, e Libero si preoccupa di smentire una relazione fra Giorgia Meloni e Elon Musk.