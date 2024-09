I giornali di oggi dedicano l’apertura a molte notizie diverse: i bombardamenti israeliani in Libano e le preoccupazioni per un’azione militare terrestre da parte di Israele, il rapporto annuale dell’INPS presentato ieri dal presidente Fava, lo sciopero generale del settore auto fissato per il 18 ottobre, gli incontri negli Stati Uniti della presidente del Consiglio Meloni, il raggiungimento della soglia di 500mila firme per la proposta di referendum sulla cittadinanza, l’indagine sull’eredità Agnelli e quella sul “dossieraggio” su politici, imprenditori e persone famose.