La stilista Alberta Ferretti ha lasciato la direzione creativa del suo marchio. La notizia è stata data tramite un comunicato stampa dal consiglio di amministrazione di Aeffe, la società quotata in borsa fondata alla fine degli anni Ottanta da Alberta Ferretti con il fratello Massimo e che controlla marchi di prêt-à-porter, calzature e pelletteria, tra cui Alberta Ferretti, Pollini e Moschino.

La recente sfilata alla Settimana della moda di Milano in cui è stata presentata la collezione di abbigliamento da donna per la primavera-estate del 2025 è stata dunque l’ultima per Ferretti, che manterrà comunque il suo ruolo di vice presidente di Aeffe e che annuncerà la persona scelta per sostituirla nelle prossime settimane.

Comunicando la propria decisione Ferretti, che ha 74 anni, ha detto: «Sono passati 43 anni dalla mia prima sfilata. L’entusiasmo e la passione che nutro verso il mio lavoro e verso la moda sono immutati, ma credo che a questo punto della mia carriera sia una scelta giusta e consapevole quella di aprire la strada ad un nuovo capitolo creativo per il marchio che ho fondato e che continuerà a portare il mio nome».

