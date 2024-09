L’apertura sui giornali di oggi è dedicata a molte notizie diverse: le elezioni regionali in Brandeburgo, in Germania, l’andamento dei combattimenti fra Israele e Hezbollah, le anticipazioni sul contenuto della prossima legge di bilancio, le indagini giudiziarie sulla vicenda Boccia-Sangiuliano dopo la denuncia presentata dall’ex ministro della Cultura. Repubblica apre invece con i dati di un sondaggio sulle alleanze fra i partiti di opposizione, il Sole 24 Ore si occupa delle nuove regole sugli affitti brevi, e i giornali sportivi commentano i risultati della domenica in Serie A con la vittoria del Milan nel derby di Milano con l’Inter.