È crollato un vecchio cavalcavia inutilizzato sull’autostrada A1, nella zona del quartiere Torrenova di Roma

Nella notte tra sabato e domenica è crollato un vecchio cavalcavia su cui erano in corso dei lavori nella diramazione “Roma sud” dell’Autostrada A1, quella che va da Milano a Napoli: era il cavalcavia che dall’autostrada portava al quartiere Torrenova di Roma ed era già chiuso da qualche tempo per lavori di rifacimento di tutto il tratto stradale, che prevedevano anche la demolizione del cavalcavia stesso. Il crollo non ha causato morti né feriti, ma ha bloccato la strada sottostante: domenica mattina è stato quindi chiuso in entrambe le direzioni il tratto della diramazione “Roma sud” dell’A1 tra Torrenova e il Gran Raccordo Anulare, la tangenziale che circonda Roma.

Il crollo è avvenuto mentre sul cavalcavia c’erano due ruspe al lavoro. La strada sottostante era stata chiusa al passaggio delle auto per permettere i lavori. Anas, la società statale che gestisce gran parte della rete autostradale, sta rimuovendo le parti del cavalcavia crollato per permettere la riapertura della strada, che è prevista già in giornata.