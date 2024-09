Quattro persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco vicino al campus universitario di Birmingham, in Alabama

Quattro persone sono state uccise e altre decine ferite a colpi di arma da fuoco in un’area molto frequentata di Birmingham, in Alabama, nel sud-est degli Stati Uniti. La polizia della città ha detto che poco dopo le 23 (quando in Italia erano circa le 6 del mattino) «più aggressori hanno cominciato a sparare su un gruppo di persone» nella zona di Five Points South, che è vicina al campus dell’Università dell’Alabama ed è piena di ristoranti, pub e locali notturni. Due uomini e una donna sono morti sul posto, mentre una quarta persona è morta in ospedale.

Al momento non ci sono molte informazioni su cosa sia successo e non è nemmeno chiaro quante persone abbiano sparato. Un portavoce della polizia ha detto che «nell’area ci sono decine di persone ferite da colpi di arma da fuoco», e ha aggiunto che per ora non è stato fermato alcun sospettato. Almeno 11 persone sono state portate nell’ospedale universitario a causa delle ferite, ha detto a CNN una portavoce dell’ospedale.