Weekly Beasts

Tra le migliori foto di animali della settimana spicca la prima di questa gallery, che mostra una sfortunata foca nella bocca di una megattera. Sembra una di quelle scene tristi da documentario naturalistico, ma è finita bene: le megattere non si nutrono di foche e in un video registrato in quell’occasione si vede poi la foca – che probabilmente si stava cibando nella stessa zona – espulsa dalla bocca del cetaceo. È iniziata la stagione in cui fotografare i cervi di Richmond Park a Londra, in questo caso un maschio con i palchi pieni di erba. E poi menzione d’onore per Moo Deng, la cucciola di due mesi di ippopotamo pigmeo diventata la celebrità dello zoo di Chonburi, in Thailandia, e ancora un uistitì pigmeo, panda a tavola e una lanterna maculata.