È stata identificata una nuova composizione di Wolfgang Amadeus Mozart

Una nuova composizione inedita scritta dal musicista austriaco Wolfgang Amadeus Mozart nella seconda metà del Settecento è stata identificata all’interno della biblioteca musicale di Lipsia, in Germania: si intitola “Ganz kleine Nachtmusik” (Piccolissima serenata notturna) ed è un terzetto per archi della durata di 12 minuti.

La direttrice della biblioteca Susanne Metz ha detto che l’opera era conservata all’interno della biblioteca da più di un secolo, e che è stata identificata grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori che l’ha studiata e analizzata per diversi anni. Metz ha detto anche che il testo della composizione trovato a Lipsia non fu scritto direttamente da Mozart, che morì nel 1791, ma è una copia datata attorno al 1870. Sabato “Ganz kleine Nachtmusik” verrà suonata per la prima volta all’Opera di Lipsia dal terzetto d’archi composto dai violinisti Vincent Geer e David Geer e dalla violoncellista Elisabeth Zimmermann.

