A Martinica è stato istituito un coprifuoco dopo violente proteste contro il carovita

A Martinica, isola caraibica che fa parte delle Antille francesi, è stato istituito un coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino in diverse zone della capitale Fort-de-France in seguito a una serie di proteste violente contro il carovita. Negli ultimi giorni ci sono state almeno 14 persone ferite tra manifestanti e agenti di polizia, con assalti a negozi e alcune auto incendiate nelle strade della città. Il coprifuoco sarà in vigore almeno fino al prossimo 23 settembre con l’obiettivo di ridurre i rischi di nuovi scontri durante la notte.

Martinica dipende dalla Francia e da tempo i suoi abitanti lamentano un costo della vita molto più alto rispetto a quello della Francia continentale: il cibo, per esempio, costa tra il 30 e il 42 per cento in più. Lo scorso anno il governo francese aveva promesso di affrontare il problema, soprattutto con le aziende che controllano il mercato locale e che sono accusate di gonfiare i prezzi, ma secondo gli organizzatori della protesta non ci sono stati progressi e i prezzi continuano a essere molto alti.