L’apertura di quasi tutti i giornali di oggi è dedicata all’alluvione in diverse zone dell’Emilia-Romagna, dove ci sono due persone disperse e oltre mille sfollate, e alle polemiche politiche per le dichiarazioni del ministro per la Protezione civile Musumeci sulla mancata realizzazione di opere di prevenzione da parte della regione. La Stampa e il Riformista aprono invece sulla risoluzione approvata dal Parlamento europeo per consentire all’Ucraina di usare le armi fornite dall’Unione Europea anche sul territorio russo, sulla quale la maggior parte dei parlamentari italiani ha votato contro, mentre Avvenire titola sul documento vaticano che approva l’esperienza spirituale del culto e dei pellegrinaggi nella città di Medjugorie, in Bosnia.