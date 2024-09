Il nuovo allenatore della Roma sarà Ivan Jurić, dopo l’esonero di Daniele De Rossi

La Roma ha annunciato che il suo nuovo allenatore dopo l’esonero a sorpresa di Daniele De Rossi sarà Ivan Jurić, 49enne croato ex allenatore di Torino e Genoa, fra le altre. Jurić ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Jurić è nato a Spalato, in Croazia, e prima di diventare allenatore ha avuto una lunga carriera da calciatore. Iniziò la sua carriera professionistica nell’Hadjuk Spalato, in Croazia, poi passò al Siviglia e poi a due squadre italiane, il Crotone (2001-2006) e il Genoa (2006-2010). Dopo il ritiro ha allenato soltanto squadre italiane, fra cui proprio il Crotone (con cui nel 2016 ottenne una storica promozione in Serie A), e il Genoa. Jurić ha ottenuto i risultati migliori della sua carriera col Verona, che ha allenato fra il 2019 e il 2021 ottenendo un nono e un decimo posto. Nel 2021 arrivò fra molte aspettative al Torino, con cui però non ha mai trovato grande continuità ottenendo due decimi posti e un nono posto, nello scorso campionato.

Jurić pratica un calcio molto intenso e aggressivo, simile a quello dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, di cui peraltro è stato viceallenatore al Genoa, all’Inter e al Palermo. Nel mondo del calcio è noto anche per la sua passione per la musica metal, piuttosto rara nell’ambiente. L’assunzione di Jurić è arrivata poche ore dopo l’inaspettato esonero di Daniele De Rossi, ex storico centrocampista della Roma.

