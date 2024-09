L’Iran ha liberato un cittadino austriaco arrestato nel 2022

Martedì il governo dell’Austria ha confermato la liberazione da parte dell’Iran di Christian Weber, un cittadino austriaco arrestato nel 2022 nella provincia iraniana dell’Azerbaigian Occidentale. L’arresto di Weber era stato comunicato dalle autorità austriache lo scorso anno, mentre l’Iran finora non l’aveva confermato. Non sono mai state comunicate nemmeno le accuse nei confronti di Weber: lo scorso febbraio il ministro degli Esteri austriaco aveva detto che inizialmente Weber era stato accusato dalle autorità iraniane di spionaggio, ma che poi queste accuse erano state modificate in altre non specificate.