La Russia vuole arruolare 180mila nuovi soldati: l’esercito russo diventerebbe il secondo più grande al mondo

Lunedì il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di voler arruolare 180mila nuovi soldati nell’esercito russo, portando il numero complessivo di militari in servizio (quindi non riservisti) a 1,5 milioni. Se confermata, la decisione renderebbe l’esercito russo il secondo più grande al mondo dopo quello cinese.

Andrei Kartapolov, il presidente della commissione Difesa della camera bassa del parlamento russo, ha detto che l’aumento del numero di soldati rientra in un piano per riformare le forze armate e aumentarne gradualmente le dimensioni, in modo da adattarle a quelle che ha descritto come nuove minacce «scaturite dal comportamento dei nostri ex partner stranieri».

Per esempio, in un’intervista data a Parlamentskaya Gazeta (il quotidiano del parlamento russo), Kartapolov ha detto che l’aumento dei militari servirà a garantire la sicurezza nella parte nordoccidentale della Russia, dato che la Finlandia è entrata a far parte del blocco NATO. È la terza volta che Putin decide di aumentare le dimensioni dell’esercito dal febbraio del 2022, quando iniziò la guerra di invasione russa in Ucraina.

