Le notizie principali sulle prime pagine dei giornali sono la presentazione prevista per oggi della nuova Commissione Europea da parte della presidente Ursula von der Leyen, l’incontro fra la presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro inglese Starmer, le polemiche sulla richiesta di condanna a sei anni per il leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda Open Arms, il fallito attentato di domenica a Trump sul campo di golf di West Palm Beach, in Florida, e le divisioni fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sul futuro del Movimento 5 Stelle. I giornali sportivi presentano la Champions League, che inizia stasera con le partite di Juventus e Milan.