Huw Edwards, ex presentatore di BBC, è stato condannato a sei mesi con pena sospesa per il possesso di foto sessualmente esplicite di minorenni

Lunedì l’ex presentatore gallese di BBC Huw Edwards è stato condannato a sei mesi di carcere con pena sospesa per il possesso di foto sessualmente esplicite di persone minorenni, inviategli da un altro uomo in cambio di denaro. Edwards ha 62 anni e ha lavorato per decenni nei notiziari di BBC, la televisione nazionale britannica, diventandone uno dei presentatori più noti: fra le altre cose aveva annunciato in diretta su BBC la morte della regina Elisabetta II. Fra il 2018 e il 2022 pagò centinaia di sterline a un altro uomo, Alex Williams (che a marzo è stato condannato a 12 mesi di carcere per pedofilia), per farsi inviare foto pornografiche sia legali sia illegali. La condanna di Edwards comporta anche la sua iscrizione per 7 anni nel registro delle persone colpevoli di crimini sessuali, in base alla quale dovrà informare la polizia dei suoi spostamenti.

La pena di Edwards sarà sospesa per due anni, quindi non andrà in prigione a meno che non commetta altri reati in quel periodo. Nel 2023 Edwards era stato sospeso da BBC perché era stato indicato da sua moglie come il soggetto di un’inchiesta del Sun, un tabloid britannico, in cui si diceva che un presentatore dell’emittente era indagato per aver pagato una persona minorenne per ottenere sue foto sessualmente esplicite. La polizia ha archiviato quell’indagine dopo aver stabilito che non c’erano prove che indicavano che fosse stato commesso un reato.

